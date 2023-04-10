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Луческу стало плохо после матча с Минаем. Он, скорее всего, пропустит ближайшие матчи Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренеру сразу же оказали медицинскую помощь

Луческу стало плохо после матча с Минаем. Он, скорее всего, пропустит ближайшие матчи Динамо

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Журналист ПРОФУТБОЛ Digital Алексей Корицкий рассказал, что после поединка "Динамо" – "Минай" (2:0) тренеру киевлян стало плохо.

"Я подошел к авто Луческу и сказал: "Мистер, можно несколько слов по матчу". И вижу, что ему реально плохо. Он взял меня за правую руку, едва удержавшись на ногах. Я видел, что его завели в раздевалку, где, вероятно, оказали первую помощь.

Уже сегодня стало известно, что, скорее всего, Мирча Луческу не будет рядом с командой ближайшие матчи", - сказал Корицкий.

Ранее Луческу сообщил, что у него развился коксартроз – хроническое заболевание, проявляющееся поражением тазобедренного сустава.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
FootballHub

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