Александрия предложила новый контракт азербайджанскому хавбеку

"Александрия" намерена удержать в команде азербайджанского хавбека Эмиля Мустафаева.

Как пишет azerisport.com, "горожане" уже сделали предложение полузащитнику молодежной сборной Азербайджана по новому контракту. Вместе с тем, Мустафаевым интересуются также ряд украинских и азербайджанских клубов.

Мустафаев находится в структуре "Александрии" с 2019 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и выполнил 3 результативные передачи. Его контракт с клубом истекает этим летом.