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Александрия предложила новый контракт азербайджанскому хавбеку

Премьер-лига
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Горожане намерены оставить игрока в команде

Александрия предложила новый контракт азербайджанскому хавбеку

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" намерена удержать в команде азербайджанского хавбека Эмиля Мустафаева.

Как пишет azerisport.com, "горожане" уже сделали предложение полузащитнику молодежной сборной Азербайджана по новому контракту. Вместе с тем, Мустафаевым интересуются также ряд украинских и азербайджанских клубов.

Мустафаев находится в структуре "Александрии" с 2019 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и выполнил 3 результативные передачи. Его контракт с клубом истекает этим летом.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
Azerisport

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