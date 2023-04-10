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Александрия предложила новый контракт азербайджанскому хавбеку
Горожане намерены оставить игрока в команде
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" намерена удержать в команде азербайджанского хавбека Эмиля Мустафаева.
Как пишет azerisport.com, "горожане" уже сделали предложение полузащитнику молодежной сборной Азербайджана по новому контракту. Вместе с тем, Мустафаевым интересуются также ряд украинских и азербайджанских клубов.
Мустафаев находится в структуре "Александрии" с 2019 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и выполнил 3 результативные передачи. Его контракт с клубом истекает этим летом.
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