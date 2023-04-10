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Черноморец намерен сохранить арендованного у Зари Алефиренко
Форвард хорошо проявил себе в одесском клубе
Фото: Instagram
"Черноморец" хочет сохранить в команде нападающего Даниил Алефиренко. Об этом сообщил Михаил Спиваковский в эфире программы "ТаТоТаке".
"По моей информации, "Черноморец" и Григорчук очень хотели бы оставить Алефиренко. Думаю, что шансы есть. Геллер, все-таки, прежде всего, бизнесмен", — сказал Спиваковский.
Напомним, контракт 22-летнего форварда принадлежит луганской "Заре". Аренда с одесским клубом действует до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 4 гола в 5 матчах за моряков.
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