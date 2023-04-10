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Клищук - о победе над Зарей: Вернидуб просил нас быть на поле настоящими казаками

Премьер-лига
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Голкипер "Кривбасса" поделился эмоциями от победы в матче 20-го тура УПЛ

Клищук - о победе над Зарей: Вернидуб просил нас быть на поле настоящими казаками

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Вратарь криворожского "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о домашней победе в 20-м туре УПЛ над луганской "Зарей" (1:0).

- Андрей, какой секрет победы?

- Секрет довольно прост: мы бились друг за друга на родном стадионе и победили. Показали неплохой футбол, проявили характер. Юрий Николаевич просил быть на поле настоящими казаками, а мы пытались выполнить все то, что он говорит. Максимальная самоотдача, терпение - это и привело нас к победе.

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- После того как забили, команда не села в оборону, а пыталась забить второй раз. О чем это говорит?

- О том, что физически мы хорошо подготовлены. Не боимся соперника. Да, уважаем, но не боимся. Какой смысл забивать и сразу садиться в оборону? Надо забивать и продолжать играть, что мы и сделали. Мы забили, а еще оставалось играть 40 минут - целый тайм футбола.

- Почти в каждом туре у "Кривбасса" есть ротация. Тяжело ли постоянно играть разным составом?

- Наоборот: это нас только закаляет. Есть спортивная злость, желание что-то доказать: сыграть за себя и за того парня, который пропускает матч по той или иной причине. Мы - команда, единый коллектив, Семья "Кривбасс" - все сражаются друг за друга.

Вся команда хотела подарить в такой памятный день победу нашим фанатам, почтить их память. Очень обидно, что из жизни уходят наши солдаты, наши фанаты. Они навсегда с нами на трибуне, мы им навеки благодарны, они навсегда в наших сердцах, - сказал Клищук.

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В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Клищук
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Источник:
fckryvbas.com

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