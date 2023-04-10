Судаков: Сейчас моя самая главная цель – стать чемпионом Украины

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился мыслями относительно нового контракта с донецким клубом.

– Счастлив находиться в таком клубе и отдавать ему все силы! Пообщались с Дарио Срной и Сергеем Палкиным, они предложили новые условия, и я согласился. Все рады, работаем дальше. Хочу прежде всего дать как можно больше пользы команде, а также имею собственные цели и амбиции, которых хочу достичь вместе с "Шахтером".

– Какие именно цели ставишь перед собой, чего хотел бы достичь?

– В первую очередь, стать чемпионом Украины - это сейчас самая главная цель. Также играть в Лиге чемпионов, забивать голы и делать ассисты.

– От кого получил первые поздравления по поводу подписания нового соглашения?

– От жены - она первой узнала о контракте от меня. Также от родителей. Мистер поздравил: сказал, что я как минимум еще два года должен быть с ним, а дальше - будем смотреть. Дарио тоже поздравлял, и вообще много людей. Потом, когда узнала команда, все партнеры поздравляли, - рассказал Судаков.