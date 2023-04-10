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Судаков: Сейчас моя самая главная цель – стать чемпионом Украины

Премьер-лига
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Хавбек "Шахтера" высказался о продлении контракта с клубом

Судаков: Сейчас моя самая главная цель – стать чемпионом Украины

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился мыслями относительно нового контракта с донецким клубом.

– Счастлив находиться в таком клубе и отдавать ему все силы! Пообщались с Дарио Срной и Сергеем Палкиным, они предложили новые условия, и я согласился. Все рады, работаем дальше. Хочу прежде всего дать как можно больше пользы команде, а также имею собственные цели и амбиции, которых хочу достичь вместе с "Шахтером".

– Какие именно цели ставишь перед собой, чего хотел бы достичь?

– В первую очередь, стать чемпионом Украины - это сейчас самая главная цель. Также играть в Лиге чемпионов, забивать голы и делать ассисты.

– От кого получил первые поздравления по поводу подписания нового соглашения?

– От жены - она первой узнала о контракте от меня. Также от родителей. Мистер поздравил: сказал, что я как минимум еще два года должен быть с ним, а дальше - будем смотреть. Дарио тоже поздравлял, и вообще много людей. Потом, когда узнала команда, все партнеры поздравляли, - рассказал Судаков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
shakhtar.com

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