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Суркис - об игроках Динамо: Ребята защищают нашу землю, а они проигрывают Ингульцу

Премьер-лига
(1 голосов)

Функционер отметил, что не все зависит от него

Суркис - об игроках Динамо: Ребята защищают нашу землю, а они проигрывают Ингульцу

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире "Профутбол Digital" высказался по поводу неудачного старта команды в весенней части сезона УПЛ.

"Думаю, что не от меня все зависит. Я приехал поддержать команду, разобраться, что происходит. Мне, как говорится, тяжело говорить, что происходит. Ребята сами должны настраиваться на игру и понимать, что в условиях, в которых находится наша страна… Наши ребята защищают нашу землю, а они выходят и проигрывают "Ингульцу".

Я могу сказать, что это неответственность, или сборы были проведены не так, как хотелось бы. Есть факторы. Я не стану их настраивать. Я был и на базе всю неделю. Как все болельщики будут надеяться на то, что ребята будут понимать, что они, прежде всего, играют для фанатов", – сказал Суркис.

После 20-ти сыгранных матчей "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Профутбол Digital

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.04.2023 в 16:42
Суркіс, нема на тебе Лобановського...
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Ergevision (KR)
10.04.2023 в 16:24
"Наши ребята защищают нашу землю, а они выходят и проигрывают "Ингульцу"".... Интересная формулировка - а "Ингулец" что ли представляет какие-нибудь ЛНР-ДНР, или свою землю защищают исключительно только одни киевляне? Каким -то мерзковатым сепаратизмом это высказывание попахивает
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