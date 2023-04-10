Суркис - об игроках Динамо: Ребята защищают нашу землю, а они проигрывают Ингульцу

Президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире "Профутбол Digital" высказался по поводу неудачного старта команды в весенней части сезона УПЛ.

"Думаю, что не от меня все зависит. Я приехал поддержать команду, разобраться, что происходит. Мне, как говорится, тяжело говорить, что происходит. Ребята сами должны настраиваться на игру и понимать, что в условиях, в которых находится наша страна… Наши ребята защищают нашу землю, а они выходят и проигрывают "Ингульцу".

Я могу сказать, что это неответственность, или сборы были проведены не так, как хотелось бы. Есть факторы. Я не стану их настраивать. Я был и на базе всю неделю. Как все болельщики будут надеяться на то, что ребята будут понимать, что они, прежде всего, играют для фанатов", – сказал Суркис.