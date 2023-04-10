Микитишин: Доказали, что можем обыгрывать команды из топ-5 и бороться за самые высокие места

Полузащитник " Кривбасса " Артур Микитишин поделился эмоциями после домашней победы над "Зарей" в 20 туре УПЛ (1:0).

"Очень хорошо, что мы побеждаем, набираем свои очки. Победа над "Зарей" была важна в плане психологии, потому что для себя мы поняли, что можем на равных играть против команд топ-5 и даже их обыгрывать, а также бороться за самые высокие места.

Мы ежедневно тренируемся и доказываем на поле, что можем. Будем и дальше радовать наших болельщиков. Сегодня боролись за каждый мяч, самоотдача была на уровне – это и привело нас к успеху", - сказал Микитишин.