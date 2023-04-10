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Микитишин: Доказали, что можем обыгрывать команды из топ-5 и бороться за самые высокие места
Криворожцы обыграли Зарю
instagram.com/fckryvbas
Полузащитник "
"Очень хорошо, что мы побеждаем, набираем свои очки. Победа над "Зарей" была важна в плане психологии, потому что для себя мы поняли, что можем на равных играть против команд топ-5 и даже их обыгрывать, а также бороться за самые высокие места.
Мы ежедневно тренируемся и доказываем на поле, что можем. Будем и дальше радовать наших болельщиков. Сегодня боролись за каждый мяч, самоотдача была на уровне – это и привело нас к успеху", - сказал Микитишин.
Напомним, что "Кривбасс" занимает 6-е место в турнирной таблице, в активе команды 28 очков.
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