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Микитишин: Доказали, что можем обыгрывать команды из топ-5 и бороться за самые высокие места

Премьер-лига
(1 голосов)

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Микитишин: Доказали, что можем обыгрывать команды из топ-5 и бороться за самые высокие места

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин поделился эмоциями после домашней победы над "Зарей" в 20 туре УПЛ (1:0).

"Очень хорошо, что мы побеждаем, набираем свои очки. Победа над "Зарей" была важна в плане психологии, потому что для себя мы поняли, что можем на равных играть против команд топ-5 и даже их обыгрывать, а также бороться за самые высокие места.

Мы ежедневно тренируемся и доказываем на поле, что можем. Будем и дальше радовать наших болельщиков. Сегодня боролись за каждый мяч, самоотдача была на уровне – это и привело нас к успеху", - сказал Микитишин.

Напомним, что "Кривбасс" занимает 6-е место в турнирной таблице, в активе команды 28 очков.

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В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Артур Микитишин
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Источник:
ФК Кривбас

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