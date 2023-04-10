СМИ: Экс-скаут Шахтера, который работал при Де Дзерби, вернется в донецкий клуб

Экс-тренер " Шахтера " Сальваторе Монако, который работал в тренерском штабе Роберто Де Дзерби, вернется в донецкий клуб.

В "Шахтере" итальянец официально занимал должность тренера по технике, однако входил также и в скаутский штаб клуба.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Монако с тренерским штабом Де Дзерби покинул Украину и вместе с Роберто до недавних пор работал в "Брайтоне" в скаутской службе.

Однако, как пишет The Sun, специалист на днях покинул английский клуб.

А известный журналист и инсайдер Никола Скира сообщает, что тренер вернется в "Шахтер", от которого получил предложение.

Напомним, что ранее Монако также работал в "Милане" и "Сассуоло".

В прошлом в качестве игрока выступал на позиции центрального защитника в "Катании", "Салернитане", "Фоджи", "Перудже", "Тернане", АЮ "Фано", "Тренто" и "Катандзаро".