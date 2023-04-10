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Президент Львова Копытко зимой был близок к продаже клуба за 2 млн евро
Но в последний момент поднял цену еще на полмиллиона евро
instagram.com/lviv.fc
Президент "
По информации источника, переговоры о купле-продаже клуба велись с львовским бизнесменом Романом Михайливом, который имеет отношение к спортивной школе "Львова".
Стороны были близки к соглашению, сумма продажи должна была составить порядка 2 млн евро, однако в последний момент Копытко увеличил ее на 500 тысяч евро.
В итоге, переговоры сорвались.
Михайлив после этого фактически стал владельцем перволиговской тернопольской "Нивы", которая ставит задачи по выходу в УПЛ.
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