Президент Львова Копытко зимой был близок к продаже клуба за 2 млн евро

Президент " Львова " Богдан Копытко зимой мог продать клуб, сообщает "ТаТоТаке".

По информации источника, переговоры о купле-продаже клуба велись с львовским бизнесменом Романом Михайливом, который имеет отношение к спортивной школе "Львова".

Стороны были близки к соглашению, сумма продажи должна была составить порядка 2 млн евро, однако в последний момент Копытко увеличил ее на 500 тысяч евро.

В итоге, переговоры сорвались.

Михайлив после этого фактически стал владельцем перволиговской тернопольской "Нивы", которая ставит задачи по выходу в УПЛ.