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Президент Львова Копытко зимой был близок к продаже клуба за 2 млн евро

Премьер-лига
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Но в последний момент поднял цену еще на полмиллиона евро

Президент Львова Копытко зимой был близок к продаже клуба за 2 млн евро

instagram.com/lviv.fc

Новина українською

Президент "Львова" Богдан Копытко зимой мог продать клуб, сообщает "ТаТоТаке".

По информации источника, переговоры о купле-продаже клуба велись с львовским бизнесменом Романом Михайливом, который имеет отношение к спортивной школе "Львова".

Стороны были близки к соглашению, сумма продажи должна была составить порядка 2 млн евро, однако в последний момент Копытко увеличил ее на 500 тысяч евро.

В итоге, переговоры сорвались.

Михайлив после этого фактически стал владельцем перволиговской тернопольской "Нивы", которая ставит задачи по выходу в УПЛ.

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В статье: ФК Львов Богдан Копытко
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