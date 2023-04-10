Юрий Вернидуб: Я знаю, как получать зачетные баллы в игре с Зарей

Львиная доля первого круга складывалась для "Кривбасса" не лучшим образом. В некоторых матчах, казалось, ничто не помешает достичь положительного результата, однако команду Юрия Вернидуба будто кто-то сглазил. И хотя было потеряно немало очков, у криворожцев руки не опускались. В конце осенней части чемпионата "Кривбасс" значительно активизировался, набирая очки из тура в тур. Это турнирное продвижение продолжается до сих пор, что позволило подняться на шестую строчку.

– Это тот случай, когда на сыгранность обновленного коллектива повлияло время? – спрашиваю у Вернидуба.

– Сто процентов – так и есть. Давайте сравним "Кривбасс" и "Черноморец", у которого такая же ситуация. Вспомните, как у моей команды, так и у команды Романа Григорчука в первом круге были большие проблемы с составом и его сыгранностью. Впрочем, сказывались и другие факторы. Лишь ближе к ноябрю нам удалось выйти на приемлемый уровень и начать набирать очки. В пяти заключительных турах осенней части чемпионата "Кривбасс" одержал четыре победы. У того же "Черноморца" было иначе (моряки на аналогичном отрезке по два раза выиграли и сыграли вничью – Прим. В.К.), однако после зимней подготовки как у одесситов, так и у нашей команды стоит взглянуть на результат – и все станет ясно. Да, кропотливая работа на тренировочных сборах в Турции в течение месяца принесла свои плоды, и именно от нее многое зависит. Хотя новых футболистов в нашей команде зимой появилось очень мало. Это Даниил Бескоровайный, Клим Приходько и Максим Лунев, только начинающий набирать свою привычную форму. Оставили же "Кривбасс" те футболисты, которые при всем уважении к ним, на мой взгляд, нам не смогли бы помочь. Все вышеперечисленное и является самым главным фактором в тренерской работе. Одно дело – когда ты работаешь с командой два-три месяца, а совсем другое – когда полгода. Такой промежуток времени позволяет понять, на что способен каждый из футболистов и команда в целом.

От Скрипника до ван Леувена

– Вы уже в курсе, что признаны лучшим тренером , а полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк лучшим игроком 20-го тура?

– Нет, не знал об этом. Что ж, приятно. Очень приятно. А что касается Гуцуляка, то два его гола заслуживают отличия. Особенно если учитывать, что этот игрок упустил много времени из-за травмы. Однако сейчас он вернулся в строй - и я рад, что парень не сдается и доказывает, что действительно является футболистом хорошего уровня.

- Поединок прошлого тура с "Зарей", наверное, был для вас особенным, ведь противостоять пришлось команде, в которой вы работали более девяти лет?

– Из "Зари" я ушел в 2019 году, и за это время в ней уже было два тренера – сначала Виктор Скрипник, а затем Патрик ван Леувен. Команда очень изменилась по сравнению с периодом моего пребывания на тренерском мостике. Да и за период того же Скрипника. Поначалу при нем в составе "Зари" играли почти все ребята, с кем я работал. И они показывали хорошие результаты, выигрывая бронзовые награды. Но сейчас из моих подопечных в луганской команде остались считанные игроки. Я рад за "Зарю", которая, несмотря на изменения, всегда борется за высокие места. Для меня этот клуб останется в сердце навсегда. "Заре" я желаю успехов, но не в игре с командами, в которых работаю (улыбается). А победа или ничья с луганским коллективом – это позитив для меня, ведь я знаю, как играть и получать зачетные баллы в поединке с этим соперником.

- В субботнем матче в составе луганской команды не было ни одного игрока, кто еще четыре года назад выступал под вашим руководством.

– Так оно и есть. Это уже фактически команда Ван Леувена.

– "Заря" доставила немало хлопот?

– Да. Хотя мы хорошо проанализировали игру этой команды, зная о сильных и слабых ее сторонах. Слава Богу, нам удалось использовать свой шанс – забить мяч. Вместе с тем не позволили "Заре" поразить наши ворота. Это значит, что мы правильно готовились к игре, и тактический разбор соперника сделали очень хорошо.

Универсальный солдат Татарков

- Уже достаточно продолжительное время в украинском футболе существует острый дефицит на искусных нападающих. В "Кривбассе" сейчас это чувствуется особенно?

– Да, это действительно очень большая проблема. Один из наших нападающих – Роман Дебелко травмирован, а другой – Денис Устименко пропускал игру с "Зарей" из-за удаления в предыдущем туре. Поэтому пришлось отправить в атаку Никиту Татаркова, закрывающего все позиции. Где он только у нас не играл! Впрочем, как бы то ни было с проблемой с нападающими, но всегда можно найти выход из любой ситуации. Скажем, в субботнем матче вместо Татаркова выпустили Лунева. Я понимаю, что он не нападающий, но других вариантов на то время не было. Главное, что мы победили 1:0 и пополнили копилку тремя очками.

- В данной ситуации напрашивается вопрос о нападающем Алексее Хобленко, который зимой покинул "Кривбасс" и играет в аренде за львовские "Карпаты"…

- Он сам захотел перейти в "Карпаты", а чинить преграды или вставлять палки в стремление человека не в моих правилах. У нас было три нападающих, а учитывая нашу тактическую схему (у нас всегда играет один и "десятка"), это многовато. Вполне достаточно иметь двоих. Так что в данном случае не было смысла держать человека, который во Львове получил возможность играть и набираться постоянной игровой практики. Я желаю Хобленко всего лучшего и чтобы он больше забивал за "Карпаты". Его аренда имеет опцию, при которой в случае выхода львовян в Премьер-лигу клуб сможет выкупить футболиста.

– Насколько нынешний "Кривбасс" отвечает вашим требованиям?

– Если откровенно, то хотелось бы лучшего. Но те ребята, которые есть в нашем коллективе, работают на максимуме возможностей – и я очень рад. Конечно, любой тренер мечтает об усилении, однако в это непростое для нашей страны время отношусь к тем или иным проблемам с пониманием. С каждым сыгранным матчем их становится все больше: кто-то получает травму, а кто-то должен пропускать игру из-за карточек. Но как бы ни было сложно, все в наших силах. Те ребята, которые выходят на поле в следующем поединке, показывают, что они не хуже тех, кто считался основными игроками. Поэтому я очень доволен работой, которую они выполняют. Мы ежедневно работаем над усовершенствованием и с каждой игрой становимся крепче. В дальнейшем, надеюсь, "Кривбасс" усилится и будет способен на большее. Главное, что на сегодняшний день мы показываем хороший результат. А как оно будет дальше – покажет жизнь.

"Военный" футбол

– Как удалось пригласить легионеров из дальнего зарубежья, ведь во время войны особого желания ехать в Украину у них нет?

- Иностранные футболисты, которые сейчас есть в "Кривбассе", хотели здесь играть. И я рад, что они не побоялись войны и приехали. Хотя, наверное, все хорошо знают об очень большой проблеме, связанной с визитом в Украину гражданина другого государства. Требуется определенное время для открытия визы, подготовки различных документов и тому подобное. Поэтому я благодарю руководителей клуба, которые решают эти сложные вопросы. Не так быстро это получается, но несмотря на все трудности, они делают все возможное для того, чтобы усилить "Кривбасс".

– Играть в условиях военного положения непросто. Как реагируют те же иностранцы на вой сирены воздушной тревоги? Может быть, кого-то охватывает паника?

– Нет, никакой паники у них нет. Они сознательные люди, хорошо понимающие, куда приехали. Так что в этом плане все нормально. К примеру, в субботнем матче с "Зарей" была сирена, после которой 30-40 минут пришлось просидеть в бомбоубежище. А когда раздался отбой воздушной тревоги, команды вышли из укрытия и доиграли матч. К таким особенностям военного положения мы должны быть всегда готовы, и легионеры тоже. С ними по поводу правил поведения мы разговаривали, о тех или иных нюансах они проинформированы.

Когда английский не обязателен

– Наибольшее количество иностранцев было у вас во время работы в тираспольском "Шерифе", когда в заявке их значилось более двух десятков. В тот период пришлось налечь на английский язык?

- В меньшей степени, ведь в моем возрасте трудно осваивать тот или иной иностранный язык. Слава Богу, тогда тираспольский клуб дал возможность нашему тренерскому штабу использовать переводчиков, ведь переводить нужно было не только с английского, но и французского, португальского и испанского. Хотя футбол – такой вид спорта, что в нем можно разговаривать на любом языке. В том же "Шерифе" подопечные меня понимали и все у нас складывалось очень хорошо. И если кто-то считает, что человек, не владеющий английским, сталкивается в футболе с проблемой, то могу уверить – никаких проблем нет. Доверяющий тренеру клуб всегда найдет выход из этой ситуации и поможет должным образом. В "Кривбассе" играет босниец Рифет Капич, выступавший в "Шерифе" во время моей работы в Тирасполе. Так вот, он очень хорошо говорит по-русски и все, что я ему говорю, понимает. Это же касается и другого легионера – камерунца Ивана Дибанго, поигравшего в беларуси, где кроме общения на английском осваивал и русский. Так что проблем у меня относительно взаимопонимания с футболистами не существует. Правда, сейчас в команде я больше начал общаться по-украински, и могу сказать, что все меня прекрасно понимают.

– В Кривом Роге вы уже освоились?

- Да, все хорошо. У нынешнего "Кривбасса" отличная тренировочная база, которая появилась благодаря нашему президенту. В октябре прошлого года команда заехала в новое здание, которое находится рядом со всеми спортивными сооружениями. На ней есть три натуральных и одно синтетическое футбольных поля, манеж. Что и говорить, очень хорошие условия для работы. Никаких проблем. Что касается меня, то раньше я жил на базе, однако недавно ко мне в Кривой Рог перебралась жена, с которой и живем вместе в квартире.