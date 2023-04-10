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УАФ назначила арбитра на перенесенный матч 6-го тура Львов - Шахтер
Поединок состоится в среду, 12 апреля
Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 6-го тура
Главный арбитр матча – Анатолий Абдула из Харькова.
Ассистенты арбитра - Беркут А. А. (Сумы), Скобля В. С. (Сумы), четвертый арбитр - Каленов О. А. (Ивано-Франковск), наблюдатель арбитража - Коваленко Г. Б. (Одесса).
Напомним, что поединок пройдет во Львове в среду 12 апреля. Начало матча – 14:00.
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Источник:УАФ
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