Буяльский претендует на попадание в команду сезона в FIFA 23

30-летний полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский вошел в список претендентов в команду сезона по версии популярного симулятора FIFA 23.

Всего в расширенном списке 100 претендентов на 11 позиций - в него включены наиболее стабильные игроки сезона по версии сообщества.

Напомним, что в текущем сезоне Буяльский провел 29 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

