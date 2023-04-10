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Буяльский претендует на попадание в команду сезона в FIFA 23
В расширенном списке - 100 претендентов на 11 позиций
Фото: ФК Динамо Київ
30-летний полузащитник "Динамо"
Всего в расширенном списке 100 претендентов на 11 позиций - в него включены наиболее стабильные игроки сезона по версии сообщества.
Напомним, что в текущем сезоне Буяльский провел 29 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов.
???? SZN is coming ⚡️— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 10, 2023
Your vote, your voice, your #TOTS ????️
Cast your ballot and help decide the #FIFA23 Community Team of the Season: https://t.co/mDgce8ww0D pic.twitter.com/2bTAW6Wvci
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