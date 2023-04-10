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Буяльский претендует на попадание в команду сезона в FIFA 23

Премьер-лига
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В расширенном списке - 100 претендентов на 11 позиций

Буяльский претендует на попадание в команду сезона в FIFA 23

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

30-летний полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский вошел в список претендентов в команду сезона по версии популярного симулятора FIFA 23.

Всего в расширенном списке 100 претендентов на 11 позиций - в него включены наиболее стабильные игроки сезона по версии сообщества.

Напомним, что в текущем сезоне Буяльский провел 29 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) FIFA 23
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