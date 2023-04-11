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Экс-голкипер Динамо: Не стал бы обвинять одного Блохина в том неудачном сезоне

Премьер-лига
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Рудько - о работе в киевском клубе под руководством Блохина

Экс-голкипер Динамо: Не стал бы обвинять одного Блохина в том неудачном сезоне

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший голкипер "Динамо" Артур Рудько поделился воспоминаниями о периоде выступлений под руководством Олега Блохина. Напомним, сейчас вратарь принадлежит "Металлисту" и выступает на правах аренды за польских "Лех".

– С уважением относился к Олегу Владимировичу. Это икона и история украинского футбола, обладатель Золотого мяча. Все его заслуги вызывают большое уважение. Сейчас в различных интервью можно услышать, как люди жалуются на его характер, однако лично у меня сложились самые теплые отношения с ним. Я благодарен ему за то время, что мы провели вместе.

– Тот сезон одновременно стал и самым провальным в новейшей истории клуба (четвертое место в УПЛ). В чем вы видите причину такого неутешительного результата?

– Тогда была высокая конкуренция в украинском футболе. "Шахтер", "Днепр", "Металлист" и "Черноморец" также имели в своих составах сильных легионеров и одновременно боролись за медали, чемпионство и Кубок. Я не стал бы обвинять одного Блохина в том неудачном сезоне.

– Тогда в СМИ ходило много слухов, что Блохин под конец своей каденции в "Динамо" опустил руки и фактически тренером команды был Сергей Ребров. Что вы можете сказать на это?

– Я не могу такого сказать. Блохин был главным тренером и оставался им до своего последнего дня в клубе. Ребров и Рауль Рианчо были ассистентами, - сказал Рудько в интервью "Украинский футбол".

Напомним, Рудько является воспитанником "Динамо", в структуре которого находился с 2009 по 2019 годы. Блохин тренировал киевский клуб с 2012 по 2014 года.

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В статье: Артур Рудько Динамо (Киев) Лех (Познань)
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