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Экс-голкипер Динамо: Не стал бы обвинять одного Блохина в том неудачном сезоне
Рудько - о работе в киевском клубе под руководством Блохина
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший голкипер "Динамо" Артур Рудько поделился воспоминаниями о периоде выступлений под руководством Олега Блохина. Напомним, сейчас вратарь принадлежит "Металлисту" и выступает на правах аренды за польских "Лех".
– С уважением относился к Олегу Владимировичу. Это икона и история украинского футбола, обладатель Золотого мяча. Все его заслуги вызывают большое уважение. Сейчас в различных интервью можно услышать, как люди жалуются на его характер, однако лично у меня сложились самые теплые отношения с ним. Я благодарен ему за то время, что мы провели вместе.
– Тот сезон одновременно стал и самым провальным в новейшей истории клуба (четвертое место в УПЛ). В чем вы видите причину такого неутешительного результата?
– Тогда была высокая конкуренция в украинском футболе. "Шахтер", "Днепр", "Металлист" и "Черноморец" также имели в своих составах сильных легионеров и одновременно боролись за медали, чемпионство и Кубок. Я не стал бы обвинять одного Блохина в том неудачном сезоне.
– Тогда в СМИ ходило много слухов, что Блохин под конец своей каденции в "Динамо" опустил руки и фактически тренером команды был Сергей Ребров. Что вы можете сказать на это?
– Я не могу такого сказать. Блохин был главным тренером и оставался им до своего последнего дня в клубе. Ребров и Рауль Рианчо были ассистентами, - сказал Рудько в интервью "Украинский футбол".
Напомним, Рудько является воспитанником "Динамо", в структуре которого находился с 2009 по 2019 годы. Блохин тренировал киевский клуб с 2012 по 2014 года.
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