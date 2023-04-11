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Нападающий Зари Герреро может сыграть в матче с Днепром-1

Премьер-лига
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Он отсутствовал в двух последних матчах команды из-за травмы

Нападающий Зари Герреро может сыграть в матче с Днепром-1

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Нападающий "Зари" Эдуардо Герреро может сыграть с "Днепром-1" в матче 21-го тура УПЛ, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, панамский форвард пропустил две последние игры (против "Руха" и "Кривбасса") команды из-за мышечного повреждения. Герреро почувствовал боль после игры с "Динамо" в 18-м туре УПЛ (1:0) и все это время восстанавливается.

По оценкам клубных медиков, есть шансы, что Эдуардо вернется на поле уже в поединке против "Днепра-1", который состоится в субботу, 15 апреля и начнется в 15:00.

Напомним, что 23-летний Герреро защищает цвета "Зари" на правах аренды. Его контракт принадлежит "Маккаби" Тель-Авив. На его счету 1 гол и 3 ассиста в 3 матчах за луганчан.

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В статье: Заря (Луганск) Эдуардо Герреро
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Источник:
ТаТоТаке

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