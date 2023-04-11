Львов - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

"Львов" продолжает свое футбольное турне против топовых украинских команд. Сразу после матчей против "Динамо" и "Днепра-1", коллектив Анатолия Бессмертного проведет сразу два поединка против "Шахтера", первый из которых будет отработкой перенесенной встречи шестого тура. И состоится игра уже в ближайшую среду.

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Что касается "Шахтера", то коллектив Йовичевича не очень ярко, но главное быстро восстановился после ничьи с "Черноморцем". В Ужгороде был обыгран "Металлист", что позволило "горнякам" удержаться на вершине таблицы. И дабы продолжать там обитать, нужно и дальше брать очки.

Смотрите перенесенный матч шестого тура УПЛ в среду, 12-го апреля. Начало игры в 14:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+" и ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Львів - Шахтар Смотреть трансляцию