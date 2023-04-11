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Суркис: Буяльский не должен был никого оскорблять - эмоции нужно держать при себе

Премьер-лига
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Президент Динамо рассказал о лидерах команды

Суркис: Буяльский не должен был никого оскорблять - эмоции нужно держать при себе

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, кто, по его мнению, сейчас является лидером команды, а также высказался о дисквалификации Виталия Буяльского, который получил красную карточку за оскорбление арбитра после матча с "Днепром-1".

"Кто лидер "Динамо"? Сидорчук. Еще Нещерет, молодой парень. Ребята должны объединиться. Вот Буяльский три матча пропустил из-за дисквалификации... Был финальный свисток, он не должен был никого оскорблять, если он оскорблял. Не нужно было этого делать. Эмоции должны быть при нем, но сейчас он уже возвращается.

"Будем набирать с каждым туром, много молодых игроков. Идет перестройка", — сказал Суркис.

Напомним, что Буяльский уже отбыл трехматчевую дисквалификацию и может вернуться в следующем поединке.

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В статье: Игорь Суркис Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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