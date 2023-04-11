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Суркис: Буяльский не должен был никого оскорблять - эмоции нужно держать при себе
Президент Динамо рассказал о лидерах команды
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Президент "
"Кто лидер "Динамо"? Сидорчук. Еще Нещерет, молодой парень. Ребята должны объединиться. Вот Буяльский три матча пропустил из-за дисквалификации... Был финальный свисток, он не должен был никого оскорблять, если он оскорблял. Не нужно было этого делать. Эмоции должны быть при нем, но сейчас он уже возвращается.
"Будем набирать с каждым туром, много молодых игроков. Идет перестройка", — сказал Суркис.
Напомним, что Буяльский уже отбыл трехматчевую дисквалификацию и может вернуться в следующем поединке.
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