Суркис: Буяльский не должен был никого оскорблять - эмоции нужно держать при себе

Президент " Динамо " Игорь Суркис рассказал, кто, по его мнению, сейчас является лидером команды, а также высказался о дисквалификации Виталия Буяльского, который получил красную карточку за оскорбление арбитра после матча с "Днепром-1".

"Кто лидер "Динамо"? Сидорчук. Еще Нещерет, молодой парень. Ребята должны объединиться. Вот Буяльский три матча пропустил из-за дисквалификации... Был финальный свисток, он не должен был никого оскорблять, если он оскорблял. Не нужно было этого делать. Эмоции должны быть при нем, но сейчас он уже возвращается. "Будем набирать с каждым туром, много молодых игроков. Идет перестройка", — сказал Суркис.

Напомним, что Буяльский уже отбыл трехматчевую дисквалификацию и может вернуться в следующем поединке.