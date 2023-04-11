Луческу намерен поехать на матч с Рухом

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу собирается отправиться с командой на матч 21-го тура УПЛ против "Руха", сообщает "Профутбол Digital".

Ранее была информация, что после матча с "Минаем" 8 апреля тренеру стало плохо .Была вероятность, что Луческу пропустит ближайшие встречи киевлян.

Сам Мирча ранее рассказывал, что у него развился коксартроз.

Напомним, что матч "Рух" - "Динамо" состоится в пятницу, 14 апреля, и пройдет во Львове.