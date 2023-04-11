  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу намерен поехать на матч с Рухом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу намерен поехать на матч с Рухом

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер будет с командой

Луческу намерен поехать на матч с Рухом

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу собирается отправиться с командой на матч 21-го тура УПЛ против "Руха", сообщает "Профутбол Digital".

Ранее была информация, что после матча с "Минаем" 8 апреля тренеру стало плохо.Была вероятность, что Луческу пропустит ближайшие встречи киевлян.

Сам Мирча ранее рассказывал, что у него развился коксартроз.

Напомним, что матч "Рух" - "Динамо" состоится в пятницу, 14 апреля, и пройдет во Львове.

По теме
yellow-arrow
СМИ: Динамо не будет продлевать контракт с Бойко и уже нашло ему замену
yellow-arrow
Суркис: Буяльский не должен был никого оскорблять - эмоции нужно держать при себе
yellow-arrow
Экс-кипер Динамо Рудько рассказал, как при Хацкевиче потерял место в воротах киевской команды
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Профутбол Digital

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде