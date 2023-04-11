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Луческу намерен поехать на матч с Рухом
Тренер будет с командой
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Главный тренер "
Ранее была информация, что после матча с "Минаем" 8 апреля
Сам Мирча ранее рассказывал, что у него развился коксартроз.
Напомним, что матч "Рух" - "Динамо" состоится в пятницу, 14 апреля, и пройдет во Львове.
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Источник:Профутбол Digital
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