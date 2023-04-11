Цыганык: У Металлиста точно есть финансирование до конца этого сезона

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганик порассуждал о дальнейших перспективах кризисного харьковского " Металлиста ".

Цыганик отметил, что в последних матчах команда показала хороший футбол, хотя и набрала только два очка в последних пяти поединках.

"Не думаю, что по игре "Металлист" вылетит в Первую лигу. Что будет в случае вылета команды? Я честно, не знаю. Точно известно, что есть финансирование до конца этого сезона, и оно приличное. Есть некоторая задолженность по зарплате, но постепенно она выплачивается. Я могу точно сказать, что если Металлист вылетит в Первую лигу, то финансирование значительно уменьшится, но клуб не исчезнет", – сказал Цыганик.

Напомним, что на данный момент "Металлист" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков в 20-ти матчах.

Также отметим, что в СМИ активно обсуждается тот факт, что президент клуба Александр Ярославский якобы перестал интересоваться делами клуба и существенно сократил финансирование.