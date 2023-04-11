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Рудько: Шовковский даже в 40 лет был сильнейшим вратарем Динамо

Премьер-лига
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Выиграть конкуренцию у СаШо было почти нереально

Рудько: Шовковский даже в 40 лет был сильнейшим вратарем Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Экс-голкипер "Динамо" Артур Рудько рассказал о конкуренции с легендой киевского клуба Александром Шовковским.

– Сезон под руководством Реброва вы провели в конкуренции с Шовковским и не сыграли ни одного матча. Как это бороться за место в воротах с легендой украинского футбола?

– Тогда происходило построение моего отношения к этой ситуации. Сначала я просто был счастлив, что попал в первую команду и набирался там опыта. Потом уже понял, что я могу конкурировать и бороться за место первого номера.

Однако Шовковский даже в 40 лет был сильнейшим вратарем "Динамо". Просто в клубе уже понимали, что он будет завершать карьеру и присматривались, кто может стать его преемником.

– Как вы психологически справлялись с тем, что не играли столь долгое время?

– Благодарен Михайлову, который давал играть за дублирующий состав, чтобы была игровая практика. Да, это не сравнить с УПЛ и Лигой чемпионов, но лучше, чем просто тренироваться.

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В статье: Александр Шовковский Артур Рудько Динамо (Киев)
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