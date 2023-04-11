Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рудько: Шовковский даже в 40 лет был сильнейшим вратарем Динамо
Выиграть конкуренцию у СаШо было почти нереально
fcdynamo.com
Экс-голкипер "
– Сезон под руководством Реброва вы провели в конкуренции с Шовковским и не сыграли ни одного матча. Как это бороться за место в воротах с легендой украинского футбола?
– Тогда происходило построение моего отношения к этой ситуации. Сначала я просто был счастлив, что попал в первую команду и набирался там опыта. Потом уже понял, что я могу конкурировать и бороться за место первого номера.
Однако Шовковский даже в 40 лет был сильнейшим вратарем "Динамо". Просто в клубе уже понимали, что он будет завершать карьеру и присматривались, кто может стать его преемником.
– Как вы психологически справлялись с тем, что не играли столь долгое время?
– Благодарен Михайлову, который давал играть за дублирующий состав, чтобы была игровая практика. Да, это не сравнить с УПЛ и Лигой чемпионов, но лучше, чем просто тренироваться.
Популярное сейчас
- В ОАЭ раскрыли детали предложения Реброву от УАФ
- Россияне отходят от линии соприкосновения на юге и перебрасывают технику в Донецкой области
- Большой скандал в Первой лиге, плохие выходные для украинцев в АПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
- "В семейных трусах, почти голый": Зинченко рассказал, как сделал предложение Владе Седан