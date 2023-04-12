Львов - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция

Донецкий "Шахтер" во Львове сыграет против "Львова", в надежде укрепить свое лидерство в УПЛ. "Горняки" лишь раз потеряли очки во втором круге, в то время как у их соперника дела идут не лучшим образом. "Сине-золотые" обитают на последней строчке, а смена тренера пока не приносит ожидаемых результатов. С другой стороны, времени для спасения еще достаточно.

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"Львов" 14:00 "Шахтер"

VBET-лига. 6-й тур

12 апреля, Львов, стадион "Арена Львов"