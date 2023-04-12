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Львов - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Встреча первой команды и последней

Львов - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" во Львове сыграет против "Львова", в надежде укрепить свое лидерство в УПЛ. "Горняки" лишь раз потеряли очки во втором круге, в то время как у их соперника дела идут не лучшим образом. "Сине-золотые" обитают на последней строчке, а смена тренера пока не приносит ожидаемых результатов. С другой стороны, времени для спасения еще достаточно.

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"Львов" 14:00 "Шахтер"

VBET-лига. 6-й тур
12 апреля, Львов, стадион "Арена Львов"

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Трансляція матчу Львів - Шахтар
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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
12.04.2023 в 10:57
не хочу платить в Украине грузинам
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