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Тотовицкий и Ракицкий – в старте на матч против Львова

Премьер-лига
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Стали известны составы обеих команд

Тотовицкий и Ракицкий – в старте на матч против Львова

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В среду, 12 апреля, состоится перенесенный матч 6-го тура УПЛ между "Львовом" и "Шахтером". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящий поединок:

"Львов": Юрчук - Фернандес, Грисьо, Кузык, Алибеков, Мильченко, Свржняк, Богунов, Беляев, Дитятьев, Бугай.

Запасные: Рыбка, Ольховой, Сасовский, Эсеола, Силка, Волк, Михайлов Р., Михайлов В., Мышенко, Никитюк, Симинин.

"Шахтер": Трубин - Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Гочолеишвили, Крыськив, Топалов, Тотовицкий, Траоре.

Запасные: Пузанков, Пятов, Сикан, Келси, Тейлор, Конопля, Очеретько, Фарина, Назарина, Борячук, Тоиров, Корниенко.

Поединок начнется в 14:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Источник:
УПЛ

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