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Тотовицкий и Ракицкий – в старте на матч против Львова
Стали известны составы обеих команд
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В среду, 12 апреля, состоится перенесенный матч 6-го тура УПЛ между "Львовом" и "Шахтером". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящий поединок:
"Львов": Юрчук - Фернандес, Грисьо, Кузык, Алибеков, Мильченко, Свржняк, Богунов, Беляев, Дитятьев, Бугай.
Запасные: Рыбка, Ольховой, Сасовский, Эсеола, Силка, Волк, Михайлов Р., Михайлов В., Мышенко, Никитюк, Симинин.
"Шахтер": Трубин - Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Гочолеишвили, Крыськив, Топалов, Тотовицкий, Траоре.
Запасные: Пузанков, Пятов, Сикан, Келси, Тейлор, Конопля, Очеретько, Фарина, Назарина, Борячук, Тоиров, Корниенко.
Поединок начнется в 14:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.
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