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Караваев интересен нескольким клубам из Европы и двум командам УПЛ

Премьер-лига
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Летом у него заканчивается контракт с "Динамо"

Караваев интересен нескольким клубам из Европы и двум командам УПЛ

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Накануне в СМИ появилась информация о том, что "Динамо" не собирается продлевать контракт с тремя футболистами, у которых истекает контракт летом 2023 года. А именно с вратарем Денисом Бойко, правым вингером Александром Караваевым и хавбеком Бенито.

Но, как сообщает Footboom, шансы остаться в киевском клубе имеет Караваев. Финальное решение касательно будущего 30-летнего футболиста еще не принято, и есть вероятность того, что ближе к концу сезона ему предложат новое соглашение.

Как утверждает источник, если этого не произойдет, то к его персоне уже есть интерес со стороны нескольких клубов из Европы и двух представителей УПЛ.

В текущем сезоне Караваев провел 26 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу.

Читайте такжеСМИ: Динамо не будет продлевать контракт с Бойко и уже нашло ему замену
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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
Footboom

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