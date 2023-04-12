Караваев интересен нескольким клубам из Европы и двум командам УПЛ

Накануне в СМИ появилась информация о том, что "Динамо" не собирается продлевать контракт с тремя футболистами, у которых истекает контракт летом 2023 года. А именно с вратарем Денисом Бойко, правым вингером Александром Караваевым и хавбеком Бенито.

Но, как сообщает Footboom, шансы остаться в киевском клубе имеет Караваев. Финальное решение касательно будущего 30-летнего футболиста еще не принято, и есть вероятность того, что ближе к концу сезона ему предложат новое соглашение.

Как утверждает источник, если этого не произойдет, то к его персоне уже есть интерес со стороны нескольких клубов из Европы и двух представителей УПЛ.

В текущем сезоне Караваев провел 26 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу.