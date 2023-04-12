Львов - Шахтер 1:2. Последний удар приносит победу

Можно сказать, что Анатолий Бессмертный вернулся во "Львов" в не самое подходящее время. Как минимум, об этом говорит календарь его первых игр: "Динамо", "Днепр-1", "Шахтер", "Шахтер". И как тут набирать очки, спросите вы? Но для нынешнего коуча "сине-золотых" все это не впервые. Ранее он уже принимал "Львов", который шел на самом дне, и точно так же начинал свой путь против грандов - матчи против "Зари", "Шахтера", "Ворсклы" и "Днепра-1". И именно против "горняков" Бессмертный добыл свою первую победу во главе "львов", одолев дончан в Харькове. Тогда это помогло зарядить коллектив позитивом, они добыли немало очков против таких же аутсайдеров и остались в элите. Повторится ли история?

У "Шахтера" все выглядит куда позитивнее. Команда неплохо смотрится весной, даже несмотря на небольшую пробуксовку в последних турах. Была ничья против "Черноморца", была лишь минимальная победа над "Металлистом", однако в целом коллектив Йовичевича ныне на ходу, а наставник располагает достаточно широкой скамейкой запасных, дабы не обращать внимание на кадровые проблемы. Сегодня пришлось делать ставку на экспериментальную связку в центре обороны (у Бондаря дисквалификация) - Ракицкий и Матвиенко появились с первых минут. Два левши в центре обороны - это всегда риск (так говорят футбольные учебники), однако вряд ли "Львов" планировал серьезно прессинговать Николая и Ярослава. А потому и проблем должно было быть минимум.

Первый тайм завершился без голов, однако увиденное во Львове сильно отличался даже от последнего матча "горняков" против "Металлиста". Тогда команда Йовичевича выглядела в разы сильнее соперника и лишь сейвы голкипера спасли харьковчан от разгрома до перерыва. Сегодня же львовянам удавалось неплохо сдерживать более статусного соперника, который не спешил взвинчивать темп. Да, "Шахтер" тотально превосходил "сине-золотых" в плане контроля мяча, однако остальные показатели были равными. Команды по семь раз пробили по воротам, да и опасных эпизодов создали примерно одинаковое количество. У "Шахтера" классно издали целил Бондаренко, у хозяев мог забивать Бугай, не реализовавший классный момент уже под занавес тайма.

Нельзя отдельно не вспомнить о травме Крыськива. Дмитрий в борьбе с Грисьо неудачно приземлился на опорную ногу, вследствие чего не сумел даже покинуть поле без сторонней помощи. Учитывая, что хавбек набрал неплохую форму (десять голевых действий за 890 минут в сезоне), его травму можно назвать серьезной потерей. Вышедший вместо него Очеретько пока себя в "Шахтере" найти не может.

"Горняки" неплохо ворвались во второй тайм, прижав на минут 5-7 соперника в их штрафной. Моментов, правда, создать удалось немного, однако можно отметить удар Тотовицкого - крутой выстрел из-за пределов штрафной отбил кипер Юрчук, заменявший сегодня Рыбку. И как только начало казаться, что "Шахтер" поймал свой темп, "Львов" смог открыть счет. Богунов получил мяч на правом фланге, откуда выдал мощный прострел в штрафную. Ни один из игроков хозяев дотянуться до сферы не сумел, в отличие от грузинского легионера "Шахтера" Гочолейшвили. Пытаясь выбить мяч за пределы поля, фулбек головой срезал мяч в свои. 1:0, бывает.

Гостям отступать было особо некуда, а потому команда Йовичевича приступила к методичному давлению на ворота соперника. И вскоре он сломался. После подачи в чужую штрафную, Богунов выбил мяч за её пределы, сфера отлетела к Судакову, который решился пробить издали. Удар получился далеко не идеальным, однако по пути мяч попал в ногу Грисьо, что смутило Юрчука - кипер не успел подстроиться под новые обстоятельства и не спас. 1:1. Дальше все шло очень предсказуемо. "Шахтер" давил, бил с любых позиций, а Игор Йовичевич одним за другим пускал в бой форвардов - поочередно вышли Келси, Сикан и даже Борячук, дебютировавший за "горняков" в новом сезоне. Моменты были, однако мяч упорно не хотел идти в ворота. Ни после ряда опасных угловых, ни после ударов издали. Казалось, что "Львов" таки домучает свою ничью, однако последний момент в поединке принес заветные три бала фавориту - Келси (шикарный выход во втором тайме) воспользовался передачей Сикана, установив окончательный счет в игре. 1:2.

"Шахтер" взял три бала, укрепив свое преимущество над "Днепром-1" до четырех очков. У последних, правда, остается один поединок в запасе, а значит интрига в чемпионате Украине все еще жива. "Львов" же провел лучший свой матч с момента возвращения Бессмертного, однако этого не хватило для ничьи против "Шахтера". Возможно, удастся взять реванш на выходных - команды сыграют в воскресенье уже в рамках второго круга.

VBET-лига. 6-й тур

12 апреля, Львов, стадион "Арена Львов"

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Виталий Скобля (Киев)

ФК Львов - Шахтер 1:2

Голы: Гиорги Гочолейшвили 56 (авт.) - Максим Грисьо 61 (авт.), Кевин Келси 90+5

ФК Львов: Валерий Юрчук, Ахмед Алибеков (Роман Никитюк 84), Ивиян Свржняк (Богдан Мышенко 67), Ярослав Богунов, Владислав Бугай (Максим Сасовский 78), Денис Кузык, Александр Беляев, Артем Мильченко, Максим Грисьо, Алексей Дитятьев, Игор Габриэль

Шахтер: Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Даниил Сикан 83), Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий (Андрей Борячук 83), Гиорги Гочолейшвили, Дмитрий Крыськив (Олег Очеретько 27, Кевин Келси 71), Дмитрий Топалов, Артём Бондаренко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ярослав Ракицкий

Предупреждения: Тарас Степаненко 64, Николай Матвиенко 66