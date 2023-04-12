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Эксперт: Крыськив выбыл на 2-3 месяца и пропустит молодежное Евро

Премьер-лига
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Ждем официальной информации по обследованию

Эксперт: Крыськив выбыл на 2-3 месяца и пропустит молодежное Евро

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив, вероятно, получил тяжелую травму в перенесенном матче 6-го тура УПЛ С "Львовом" (2:1).

Как сообщает эксперт, спортивный доктор с опытом работы в футболе Дмитрий Бабелюк, игрок "Шахтера" после фола Максима Грисьо, вероятно, получил разрыв связок голеностопа.

Для восстановления при такой травме потребуется 2-3 месяца.

Пока ждем официальную информацию из клуба, однако как пишет эксперт, ввиду увиденного можно ожидать, что Крыськив пропустит остаток сезона, как и Евро U21, который состоится в июне.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) Дмитрий Крыськив
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Источник:
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