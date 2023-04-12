Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эксперт: Крыськив выбыл на 2-3 месяца и пропустит молодежное Евро
Ждем официальной информации по обследованию
Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив, вероятно,
Как сообщает эксперт, спортивный доктор с опытом работы в футболе Дмитрий Бабелюк, игрок "Шахтера" после фола Максима Грисьо, вероятно, получил разрыв связок голеностопа.
Для восстановления при такой травме потребуется 2-3 месяца.
Пока ждем официальную информацию из клуба, однако как пишет эксперт, ввиду увиденного можно ожидать, что Крыськив пропустит остаток сезона, как и Евро U21, который состоится в июне.
Популярное сейчас
- Как Цыганкова "обокрал" одноклубник и почему нельзя вешать провал Арсенала на Энфилде лишь на Зинченко
- Караваев интересен нескольким клубам из Европы и двум командам УПЛ
- "Мы достанем их из-под земли". Зеленский, СБУ и ОП отреагировали на зверскую казнь россиянами украинского солдата
- У Луческу развилась болезнь. Может потребоваться операция, после которой нужно будет завершить карьеру
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО