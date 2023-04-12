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Минай - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Крвибасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.04.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Недавно "Минай" проиграл на выезде "Динамо", но больше удручает команду последнее на это время домашнее поражение. В течение долгого периода матча против "Ингульца" закарпатцы вели в счете, а затем позволили сопернику не просто отыграться, но и одержать победу. Это еще раз подчеркнуло проблемы минайцев с выдержкой и терпением. Против "Кривбасса" эти качества будут очень нужны.
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Команда Юрия Вернидуба приедет на Закарпатье с четкой целью взять три очка для продолжения борьбы за еврокубки. "Александрия" впереди на четыре балла, но с матчем в запасе. Всё возможно.
Матч 21-го тура УПЛ "Минай" – "Кривбасс" состоится в пятницу, 14-го апреля 2023-го года, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис Setanta Sports. Смотреть можно как на платформе OTT, так и на линейных телеканалах Setanta Sports.
Если у вас не будет возможности просмотреть видеоэфир, следить за событиями матча можете с помощью текстовой онлайн трансляции, которую проведет матч-центр UA-Футбол >>>
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