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Кевин Келси стал вторым венесуэльцем, забившим в УПЛ. Первым был нападающий Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Отличился в воротах ФК Львов

Кевин Келси стал вторым венесуэльцем, забившим в УПЛ. Первым был нападающий Динамо

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

UA-Футбол
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В перенесенном матче шестого тура УПЛ донецкий "Шахтер" в формально выездном матче одолел "Львов" – 2:1. Победный гол "горняков" на последней минуте игрового времени забил Кевин Келси.

Он стал вторым игроком венесуэльской национальности, кому удалось отличиться в матчах чемпионата Украины. Первым был форвард "Динамо" Эрик Рамирес.

Кевин Келси в этом чемпионате забил уже два гола. Ранее он поразил ворота "Кривбасса".

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В статье: Шахтер (Донецк) Кевин Келси
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Комментарии (1)
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DeepSh (Мариуполь)
12.04.2023 в 17:35
Келси - классный игрок, отличное подписание Шахтера! За 20 минут на поле создал больше всех голевых моментов.
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