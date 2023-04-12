Кевин Келси стал вторым венесуэльцем, забившим в УПЛ. Первым был нападающий Динамо

В перенесенном матче шестого тура УПЛ донецкий "Шахтер" в формально выездном матче одолел "Львов" – 2:1. Победный гол "горняков" на последней минуте игрового времени забил Кевин Келси.

Он стал вторым игроком венесуэльской национальности, кому удалось отличиться в матчах чемпионата Украины. Первым был форвард "Динамо" Эрик Рамирес.

Кевин Келси в этом чемпионате забил уже два гола. Ранее он поразил ворота "Кривбасса".