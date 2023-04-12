Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кевин Келси стал вторым венесуэльцем, забившим в УПЛ. Первым был нападающий Динамо
Отличился в воротах ФК Львов
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
В перенесенном матче шестого тура УПЛ донецкий "Шахтер" в формально выездном матче одолел "Львов" – 2:1. Победный гол "горняков" на последней минуте игрового времени забил Кевин Келси.
Он стал вторым игроком венесуэльской национальности, кому удалось отличиться в матчах чемпионата Украины. Первым был форвард "Динамо" Эрик Рамирес.
Кевин Келси в этом чемпионате забил уже два гола. Ранее он поразил ворота "Кривбасса".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер увеличил преимущество над Днепром-1. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Караваев интересен нескольким клубам из Европы и двум командам УПЛ
- "Мы достанем их из-под земли". Зеленский, СБУ и ОП отреагировали на зверскую казнь россиянами украинского солдата
- У Луческу развилась болезнь. Может потребоваться операция, после которой нужно будет завершить карьеру
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DeepSh (Мариуполь)
12.04.2023 в 17:35
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн