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Ахметов выделит $1,5 млн на создание плана восстановления Мариуполя
Президент Шахтера выступил с инициативой по будущему восстановлению города
Фото: ФК Шахтер Донецк
Украинский бизнесмен и президент "
"Год назад российская армия день за днем уничтожала город Мариуполь, унося жизни и разрушая судьбы сотен тысяч мирных мариупольцев и мужественных защитников города. Год назад и навсегда Мариуполь стал символом человеческого бедствия и символом несокрушимости украинских воинов.
Но разрушение и оккупация Мариуполя не должны стать концом его истории. Я уверен, что именно Мариуполь должен стать символом возрождения нашей страны после войны.
Чтобы начать преобразование Мариуполя уже сегодня, мы все – украинский и мировой бизнес, власть, международные институты – должны объединить усилия, привлечь лучшие умы и мировую экспертизу. Я верю в будущее Мариуполя, поэтому я решил направить $1,5 млн на строительство проектного офиса "Mariupol.Reborn".
Он будет работать с нашими партнерами и привлекать мариупольцев, чтобы вместе создавать общее видение нового Мариуполя, который станет домом для всех мариупольцев. Домом, куда после освобождения города, они захотят вернуться", — сказал Ахметов.
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