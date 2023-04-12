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Ахметов выделит $1,5 млн на создание плана восстановления Мариуполя

Премьер-лига
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Президент Шахтера выступил с инициативой по будущему восстановлению города

Ахметов выделит $1,5 млн на создание плана восстановления Мариуполя

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Украинский бизнесмен и президент "Шахтера" Ринат Ахметов сообщил, что направит в 2023 году 1,5 млн долларов на создание плана возрождения Мариуполя.

"Год назад российская армия день за днем уничтожала город Мариуполь, унося жизни и разрушая судьбы сотен тысяч мирных мариупольцев и мужественных защитников города. Год назад и навсегда Мариуполь стал символом человеческого бедствия и символом несокрушимости украинских воинов.

Но разрушение и оккупация Мариуполя не должны стать концом его истории. Я уверен, что именно Мариуполь должен стать символом возрождения нашей страны после войны.

Чтобы начать преобразование Мариуполя уже сегодня, мы все – украинский и мировой бизнес, власть, международные институты – должны объединить усилия, привлечь лучшие умы и мировую экспертизу. Я верю в будущее Мариуполя, поэтому я решил направить $1,5 млн на строительство проектного офиса "Mariupol.Reborn".

Он будет работать с нашими партнерами и привлекать мариупольцев, чтобы вместе создавать общее видение нового Мариуполя, который станет домом для всех мариупольцев. Домом, куда после освобождения города, они захотят вернуться", — сказал Ахметов.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) война с россией
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Источник:
SCM

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