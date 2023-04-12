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Йовичевич - о травме Крыськива: Видим, что это надолго

Премьер-лига
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Хавбек получил тяжелую травму в матче с Львовом

Йовичевич - о травме Крыськива: Видим, что это надолго

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал о травме Дмитрия Крыськова, которую хавбек получил в матче со "Львовом" (2:1).

"Насколько я счастлив тремя очками, столь же расстроен из-за травмы Димы Крыськива. Это игрок, который для нас очень важен, который удачно заменил Мишу Мудрика на этой позиции и имел хорошую статистику. Не знаю, найдем ли сейчас такого футболиста вместо него.

Должны найти, но очень трудно будет его заменить. Его влияние на командную игру очень важно, и я сейчас просто не знаю… Расстроен, очень расстроен. Хороший пацан, футболист топовый, которого не хватит нам сейчас. Желаю ему очень быстрого обновления. Пока не знаем, что именно там, но видим, что это надолго", - сказал Йовичевич.

Отметим, что по цоенкам медэкспертов Крыськив может пропустить 2-3 месяца.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Дмитрий Крыськив
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Источник:
ФК Шахтар

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