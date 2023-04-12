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Фонд братьев Суркис за год благотворительных матчей и концертов собрал более 50 млн грн
Фонд отчитался за год работы
instagram.com/surkis_foundation
Фонд братьев Суркис к годовщине начала проведения благотворительных матчей Match for peace и концертов Save Ukraine отчитался о собранных средствах.
"Год назад стартовала наша серия благотворительных матчей Match for peace и концертов Save Ukraine. Тогда главной целью для нас было информирование международного сообщества об ужасной войне, пришедшей на нашу землю.
Не менее важно, что благодаря поддержке болельщиков из своего мира за 15 матчей и два концерта было собрано более 50 000 000 гривен финансовой помощи, перечисленной на нужды Министерства социальной политики для помощи Украине и украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором.
В сотрудничестве с фандрейзинговой платформой UNITED 24, на средства, собранные во время благотворительных телемарафонов Save Ukraine в Берлине и Амстердаме, было восстановлено разрушенное отделение Черниговской больницы №3 и приобретены современные рентген-аппараты, которые уже работают в режиме реального времени в харьковских больницах и помогают врачам видеть, где именно застрял обломок от снаряда у раненого и достать его", - говорится в заявлении Фонда.
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