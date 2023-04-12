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Фонд братьев Суркис за год благотворительных матчей и концертов собрал более 50 млн грн

Премьер-лига
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Фонд отчитался за год работы

Фонд братьев Суркис за год благотворительных матчей и концертов собрал более 50 млн грн

instagram.com/surkis_foundation

Новина українською

Фонд братьев Суркис к годовщине начала проведения благотворительных матчей Match for peace и концертов Save Ukraine отчитался о собранных средствах.

"Год назад стартовала наша серия благотворительных матчей Match for peace и концертов Save Ukraine. Тогда главной целью для нас было информирование международного сообщества об ужасной войне, пришедшей на нашу землю.

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Не менее важно, что благодаря поддержке болельщиков из своего мира за 15 матчей и два концерта было собрано более 50 000 000 гривен финансовой помощи, перечисленной на нужды Министерства социальной политики для помощи Украине и украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором.

В сотрудничестве с фандрейзинговой платформой UNITED 24, на средства, собранные во время благотворительных телемарафонов Save Ukraine в Берлине и Амстердаме, было восстановлено разрушенное отделение Черниговской больницы №3 и приобретены современные рентген-аппараты, которые уже работают в режиме реального времени в харьковских больницах и помогают врачам видеть, где именно застрял обломок от снаряда у раненого и достать его", - говорится в заявлении Фонда.

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В статье: Динамо (Киев) война с россией
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