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Кривбасс против Миная: впервые за последние три тура у криворожцев нет дисквалифицированных игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч состоится в ближайшую пятницу

Кривбасс против Миная: впервые за последние три тура у криворожцев нет дисквалифицированных игроков

fckryvbas.com

UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 14-го апреля, "Кривбасс" на выезде сыграет с "Минаем" в рамках 21-го тура УПЛ. Впервые за последние три тура у криворожцев не будет дисквалифицированных игроков.

Ранее матч 19-го тура против "Вереса" из-за дисквалификации пропустил Никита Татарков, а матч 20-го тура против "Зари" – Денис Устименко.

Добавим, что нет дисквалифицированных и у "Миная". Начало матча 14-го апреля запланировано на 13:00.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай
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