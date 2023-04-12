Кривбасс против Миная: впервые за последние три тура у криворожцев нет дисквалифицированных игроков

В пятницу, 14-го апреля, "Кривбасс" на выезде сыграет с "Минаем" в рамках 21-го тура УПЛ. Впервые за последние три тура у криворожцев не будет дисквалифицированных игроков.

Ранее матч 19-го тура против "Вереса" из-за дисквалификации пропустил Никита Татарков, а матч 20-го тура против "Зари" – Денис Устименко.

Добавим, что нет дисквалифицированных и у "Миная". Начало матча 14-го апреля запланировано на 13:00.