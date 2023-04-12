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Кривбасс против Миная: впервые за последние три тура у криворожцев нет дисквалифицированных игроков
Матч состоится в ближайшую пятницу
fckryvbas.com
В пятницу, 14-го апреля, "Кривбасс" на выезде сыграет с "Минаем" в рамках 21-го тура УПЛ. Впервые за последние три тура у криворожцев не будет дисквалифицированных игроков.
Ранее матч 19-го тура против "Вереса" из-за дисквалификации пропустил Никита Татарков, а матч 20-го тура против "Зари" – Денис Устименко.
Добавим, что нет дисквалифицированных и у "Миная". Начало матча 14-го апреля запланировано на 13:00.
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