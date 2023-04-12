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Шахтер домашний матч против Миная проведет на поле соперника

Премьер-лига
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В ответ на согласие Миная перенести поединок первого круга

Шахтер домашний матч против Миная проведет на поле соперника

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" свой домашний матч 24-го тура УПЛ против "Миная" проведет на территории соперника. Об этом журналисты UA-Футбол узнали из собственных источников.

История та же, что и с недавним матчем против "Металлиста", который "Шахтер" проводил в Ужгороде. Это отдача долгов за то, что соперник согласился перенести на территорию "Шахтера" матч первого круга.

Добавим, что официально УПЛ еще не сообщила место проведения матча "Шахтер" - "Минай", но в состоянии "горняков" рассматривают 24-й тур как выездной.

Базовая дата матча "Шахтер" - "Минай" – третье мая.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
УПЛ жива

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