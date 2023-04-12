Шахтер домашний матч против Миная проведет на поле соперника

Донецкий "Шахтер" свой домашний матч 24-го тура УПЛ против "Миная" проведет на территории соперника. Об этом журналисты UA-Футбол узнали из собственных источников.

История та же, что и с недавним матчем против "Металлиста", который "Шахтер" проводил в Ужгороде. Это отдача долгов за то, что соперник согласился перенести на территорию "Шахтера" матч первого круга.

Добавим, что официально УПЛ еще не сообщила место проведения матча "Шахтер" - "Минай", но в состоянии "горняков" рассматривают 24-й тур как выездной.

Базовая дата матча "Шахтер" - "Минай" – третье мая.