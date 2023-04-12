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Арендованный у Ворсклы Ардит Толи до сих пор не дебютировал за Торпедо Кутаиси

Премьер-лига
(1 голосов)

Сегодня команда албанца провела очередной матч чемпионата

Арендованный у Ворсклы Ардит Толи до сих пор не дебютировал за Торпедо Кутаиси

instagram.com/fctorpedokutaisi

UA-Футбол
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В матче восьмого тура чемпионата Грузии "Торпедо" Кутаиси на выезде одолел "Шукуру". Счет встречи – 2:0. В этом матче не сыграл албанский легионер "Торпедо" Ардит Толи. Его даже не было в заявке.

Отметим, что Толи еще ни разу не выходил на поле в своей новой команде. Он присоединился к "Торпедо" в конце января 2023-го года, перейдя на правах аренды до концу сезона. Полноценный контракт Толи принадлежит "Ворскле".

За украинскую команду Толи в первой части сезона 2022/23 провел десять матчей, четыре из которых – в основном составе.

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В статье: Ардит Толи
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