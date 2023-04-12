Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арендованный у Ворсклы Ардит Толи до сих пор не дебютировал за Торпедо Кутаиси
Сегодня команда албанца провела очередной матч чемпионата
instagram.com/fctorpedokutaisi
В матче восьмого тура чемпионата Грузии "Торпедо" Кутаиси на выезде одолел "Шукуру". Счет встречи – 2:0. В этом матче не сыграл албанский легионер "Торпедо" Ардит Толи. Его даже не было в заявке.
Отметим, что Толи еще ни разу не выходил на поле в своей новой команде. Он присоединился к "Торпедо" в конце января 2023-го года, перейдя на правах аренды до концу сезона. Полноценный контракт Толи принадлежит "Ворскле".
За украинскую команду Толи в первой части сезона 2022/23 провел десять матчей, четыре из которых – в основном составе.
Популярное сейчас
- Шахтер увеличил преимущество над Днепром-1. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Как Цыганкова "обокрал" одноклубник и почему нельзя вешать провал Арсенала на Энфилде лишь на Зинченко
- "Он пасует на три метра". Как Перес продал Макелеле в Челси и развалил чемпионскую команду
- Матч Кривбасс – Заря был прерван из-за воздушной тревоги во время просмотра ВАР
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО