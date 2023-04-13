Бразилец Руха: Динамо во всем мире традиционно ассоциируют с Украиной

Нападающий "Руха" Таллес Бренер, который пропустил матч против "Вереса" (0:0), уже вернулся в общую группу и готов помочь партнерам по команде в противостоянии с "Динамо" в 21-м туре УПЛ.

"Прошлую игру пропускал из-за повреждения, но сейчас я уже снова нахожусь в полноценном тренировочном процессе. Чувствую себя хорошо, физическое состояние вернулось к прежним кондициям, повреждения залечил, поэтому готовлюсь вместе со всеми к поединку с "Динамо".

Хочу помочь команде в матче с очень сильным соперником. "Динамо" во всем мире традиционно ассоциируют с Украиной и ее футболом. Но мы усердно готовимся и готовы дать бой киевлянам. Я лично надеюсь на положительный результат", - сказал Бренер.