УПЛ изменила место проведения матча Ингулец – Колос

"Колос" сообщил об изменении места проведения матча 21-го тура УПЛ с "Ингульцом".

Поединок, который должен был состояться на стадионе "казаков" в Петрово, пройдет на УТК имени Виктора Банникова в Киеве. Дата и время противостояния остались неизменными - 14 октября в 14:00.

Напомним, "Колос" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 27 зачетных пунктов. "Ингулец" с 22 очками в активе расположился на 9-й строчке.