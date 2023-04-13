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УПЛ изменила место проведения матча Ингулец – Колос

Премьер-лига
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Дата и время игры остались неизменными

УПЛ изменила место проведения матча Ингулец – Колос

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

"Колос" сообщил об изменении места проведения матча 21-го тура УПЛ с "Ингульцом".

Поединок, который должен был состояться на стадионе "казаков" в Петрово, пройдет на УТК имени Виктора Банникова в Киеве. Дата и время противостояния остались неизменными - 14 октября в 14:00.

Напомним, "Колос" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 27 зачетных пунктов. "Ингулец" с 22 очками в активе расположился на 9-й строчке.

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В статье: Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка)
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