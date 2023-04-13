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Рух - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Рух" - "Динамо", украинская Премьер-лига, 14-е апреля 2023

Рух - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

После двух побед кряду, киевское "Динамо" смогло наверстать упущенное на старте второго круга, сократив отставание от "Зари". Уже скоре коллектив Луческу проведет важнейший поединок против "Шахтера", однако перед этим им нужно пройти испытание львовским "Рухом".

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Достаточно кризисным "Рухом", которому пока не помогает даже смена наставника. Пономарев в двух играх во главе взрослой команды смог добыть лишь один бал, вследствие чего львовяне ныне идут на 14-м месте. А значит очки крайне необходимы.

Смотрите матч 21-го тура УПЛ в пятницу, 14-го апреля. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "2+2", а также на Youtube-канале "Football Hub".

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Рух" - "Динамо" на UA-Футбол>>

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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