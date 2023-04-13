Рух - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

После двух побед кряду, киевское "Динамо" смогло наверстать упущенное на старте второго круга, сократив отставание от "Зари". Уже скоре коллектив Луческу проведет важнейший поединок против "Шахтера", однако перед этим им нужно пройти испытание львовским "Рухом".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Достаточно кризисным "Рухом", которому пока не помогает даже смена наставника. Пономарев в двух играх во главе взрослой команды смог добыть лишь один бал, вследствие чего львовяне ныне идут на 14-м месте. А значит очки крайне необходимы.

Смотрите матч 21-го тура УПЛ в пятницу, 14-го апреля. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "2+2", а также на Youtube-канале "Football Hub".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Рух - Динамо Смотреть трансляцию