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Соломон-Отабор: Наши тренеры рассказали нам, как противостоять Динамо
Вингер "Руха" - о предстоящей игре 21-го тура УПЛ
Фото: ФК Рух
Вингер львовского "Руха" Вив Соломон-Отабор поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура УПЛ против киевского "Динамо".
"Тщательно готовимся к важной игре, работаем над тактикой, атакующими моментами, а также над тем, как остановить сильного соперника, которым является "Динамо". Думаю, что получится интересный матч. К каждой игре стоит подходить с максимальным настроем. Однако, с другой стороны, каждая игра особенная.
Не стоит обращать внимание на статус соперника, нужно демонстрировать присущую нам игру, верить в себя на футбольном поле.
Наши тренеры рассказали нам, как противодействовать "Динамо", мы же должны воплощать все наработки во время встречи. Да, в предыдущем матче против "Вереса" (0:0 )нам не удалось победить. Но впереди новый день, надо двигаться вперед. Тогда не использовали моменты, но они у нас были. Стоит продолжать создавать их и в будущих играх, верить в свои возможности, в таком случае голы обязательно придут", - сказал Соломон-Отабор.
Поединок "Руха" против "Динамо" состоится в пятницу, 14-го апреля, на "Арене Львов". Начало - в 15:00.
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