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Соломон-Отабор: Наши тренеры рассказали нам, как противостоять Динамо

Премьер-лига
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Вингер "Руха" - о предстоящей игре 21-го тура УПЛ

Соломон-Отабор: Наши тренеры рассказали нам, как противостоять Динамо

Фото: ФК Рух

Новина українською

Вингер львовского "Руха" Вив Соломон-Отабор поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура УПЛ против киевского "Динамо".

"Тщательно готовимся к важной игре, работаем над тактикой, атакующими моментами, а также над тем, как остановить сильного соперника, которым является "Динамо". Думаю, что получится интересный матч. К каждой игре стоит подходить с максимальным настроем. Однако, с другой стороны, каждая игра особенная.

Не стоит обращать внимание на статус соперника, нужно демонстрировать присущую нам игру, верить в себя на футбольном поле.

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Наши тренеры рассказали нам, как противодействовать "Динамо", мы же должны воплощать все наработки во время встречи. Да, в предыдущем матче против "Вереса" (0:0 )нам не удалось победить. Но впереди новый день, надо двигаться вперед. Тогда не использовали моменты, но они у нас были. Стоит продолжать создавать их и в будущих играх, верить в свои возможности, в таком случае голы обязательно придут", - сказал Соломон-Отабор.

Поединок "Руха" против "Динамо" состоится в пятницу, 14-го апреля, на "Арене Львов". Начало - в 15:00.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов) Вив Соломон-Отабор
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Источник:
fcrukh.com

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