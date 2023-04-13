Соломон-Отабор: Наши тренеры рассказали нам, как противостоять Динамо

Вингер львовского "Руха" Вив Соломон-Отабор поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура УПЛ против киевского "Динамо".

"Тщательно готовимся к важной игре, работаем над тактикой, атакующими моментами, а также над тем, как остановить сильного соперника, которым является "Динамо". Думаю, что получится интересный матч. К каждой игре стоит подходить с максимальным настроем. Однако, с другой стороны, каждая игра особенная.

Не стоит обращать внимание на статус соперника, нужно демонстрировать присущую нам игру, верить в себя на футбольном поле.