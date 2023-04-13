Сабах намерен оставить у себя украинского вингера Шахтера

Азербайджанский "Сабах" намерен удержать украинского вингера Алексея Кащука в своих рядах, сообщает Azerisport.com.

Согласно данным источника, в связи с этим клуб начал переговоры с донецким клубом, которому футболист принадлежит по контракту. Если стороны не договорятся о полноценном трансфере, "Сабах" намерен как минимум продлить аренду украинца.

Нынешнее арендное соглашение Кащука с "совами" рассчитано до конца этого сезона, а его срок его контракта с "Шахтером" истекает в конце следующего.

В текущем сезоне Кащук провел 26 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и выполнил 8 результативных передач.