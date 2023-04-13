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Сабах намерен оставить у себя украинского вингера Шахтера
Азербайджанский клуб начал переговоры с горняками
Фото: sabahfc
Азербайджанский "Сабах" намерен удержать украинского вингера Алексея Кащука в своих рядах, сообщает Azerisport.com.
Согласно данным источника, в связи с этим клуб начал переговоры с донецким клубом, которому футболист принадлежит по контракту. Если стороны не договорятся о полноценном трансфере, "Сабах" намерен как минимум продлить аренду украинца.
Нынешнее арендное соглашение Кащука с "совами" рассчитано до конца этого сезона, а его срок его контракта с "Шахтером" истекает в конце следующего.
В текущем сезоне Кащук провел 26 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и выполнил 8 результативных передач.
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