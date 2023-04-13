"Это было бы предательством". Луческу откровенно признался, что думал над уходом из Динамо

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признался, что решение остаться в столичном клубе далось ему непросто.

"Мы играли в Ужгороде, ехали 13 часов на поезде. Потом поехали во Львов, это еще 7-8 часов. Когда выступали в еврокубках, еженедельно ездили в Краков, Львов, Киев, Кишинев. Чрезвычайно тяжело, но футболу нужно жить, а не бросать. Это сентиментальная сторона людей, не имеющих никакой вины.

Я хотел опустить руки, но не смог. Все иностранные тренеры уехали из Украины, но я не мог сдаться. Трудная ситуация, но я не могу предать! Я считал, что это будет актом предательства, если я уйду.

Были ли предложения? От "Фенербахче". Я не мог уехать из Киева, даже если у меня очень большие проблемы. Из команды ушло 11 игроков, сейчас у меня 5-6 детей. Забарный поехал в Англию, Цыганков - в Испанию, Вербич - в "Панатинаикос", Кендзера - в ПАОК. До пандемии киевское "Динамо" выигрывало много матчей, имело много болельщиков, а потом осталось без всего этого, - сказал Луческу в интервью Gsp.ro.