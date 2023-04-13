Металлист 1925 – Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Украинская Премьер-лига постепенно подходит к финальной стадии. До завершения сезона командам осталось провести по десять туров плюс доиграть перенесенные матчи. В 2023 году "Металлист 1925" уже провел пять официальных матчей, но не победил ни в одном. Безвыигрышная серия команды Эдмара и Голодюка достигла уже семи матчей. "Александрия" после зимней паузы еще не знала вкуса поражений, однако слишком много играет вничью: этой весной у "горожан" пять мировых и только одна победа.

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Матч между "Металлистом 1925" и "Александрией" состоится в субботу, 15 апреля на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток должен прозвучать в 15:00 по Киеву.

В прямом эфире на ТВ эта игра будет показана на канале Setanta Sports+. В интернете смотрите поединок на платформе телеканала Setanta Sports, а также на сервисах, транслирующих этот канал: MEGOGO, SWEET.TV и другие.

Если у вас нет возможности увидеть матч, следить за событиями вы можете в Матч-центре UA-Футбол в текстовой трансляции здесь . После финального свистка читайте отчет по матчу, а также смотрите видеообзор со всеми голами.