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Металлист 1925 – Александрия: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Рассказываем, где можно увидеть матч 21 тура УПЛ
Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий
Украинская Премьер-лига постепенно подходит к финальной стадии. До завершения сезона командам осталось провести по десять туров плюс доиграть перенесенные матчи. В 2023 году "Металлист 1925" уже провел пять официальных матчей, но не победил ни в одном. Безвыигрышная серия команды Эдмара и Голодюка достигла уже семи матчей. "Александрия" после зимней паузы еще не знала вкуса поражений, однако слишком много играет вничью: этой весной у "горожан" пять мировых и только одна победа.
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Матч между "Металлистом 1925" и "Александрией" состоится в субботу, 15 апреля на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток должен прозвучать в 15:00 по Киеву.
В прямом эфире на ТВ эта игра будет показана на канале Setanta Sports+. В интернете смотрите поединок на платформе телеканала Setanta Sports, а также на сервисах, транслирующих этот канал: MEGOGO, SWEET.TV и другие.
Если у вас нет возможности увидеть матч, следить за событиями вы можете в Матч-центре UA-Футбол в текстовой трансляции
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