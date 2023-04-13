Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йовичевич: Очень интересный чемпионат, не помню, когда был такой интересный
Борьба за чемпионство будет интересной
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер "
"Впервые проходим этот путь борьбы за высшие места. Иногда спешим, потому что думаем, что нет времени забить гол. Соперник показал свой уровень еще в прошлом туре, когда мог "Днепру-1" 3-4 гола забить. Если будут так играть дальше, то "Львов" не должен быть последним. Так вышло, что немного фарта, но забили. Утомили соперника подачами и ударами. Забил молодой пацан, нужно похвалить, что в 18 лет забивает важные голы. Есть проблемы с реализацией, но если заберем несколько побед подряд, то будет легче.
До конца чемпионата будет тяжело. Красивые игры были раньше, больше красивых матчей не будет. Битва продолжается: "Днепр-1" рядом, "Заря", "Динамо". Очень интересный чемпионат, не помню, когда был такой интересный", – сказал Йовичевич.
Популярное сейчас
- Василий Кравец интересен клубу УПЛ, который в следующем сезоне может сыграть в ЛЧ
- Известно, какой процент раненых украинских воинов возвращается в строй после лечения
- Пострадал российский житель. ССО вместе с Силами обороны хаймарснули жирную цель
- Шахтер увеличил преимущество над Днепром-1. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО