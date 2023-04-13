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Йовичевич: Очень интересный чемпионат, не помню, когда был такой интересный

Премьер-лига
(2 голосов)

Борьба за чемпионство будет интересной

Йовичевич: Очень интересный чемпионат, не помню, когда был такой интересный

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич подвел итоги матча 20-го туру УПЛ со "Львовом" (2:1).

"Впервые проходим этот путь борьбы за высшие места. Иногда спешим, потому что думаем, что нет времени забить гол. Соперник показал свой уровень еще в прошлом туре, когда мог "Днепру-1" 3-4 гола забить. Если будут так играть дальше, то "Львов" не должен быть последним. Так вышло, что немного фарта, но забили. Утомили соперника подачами и ударами. Забил молодой пацан, нужно похвалить, что в 18 лет забивает важные голы. Есть проблемы с реализацией, но если заберем несколько побед подряд, то будет легче.

До конца чемпионата будет тяжело. Красивые игры были раньше, больше красивых матчей не будет. Битва продолжается: "Днепр-1" рядом, "Заря", "Динамо". Очень интересный чемпионат, не помню, когда был такой интересный", – сказал Йовичевич.

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В статье: ФК Львов Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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