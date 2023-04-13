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Тренер Беринчика: Бущан очень жестко бьет. Очень хорошо у него получается
Некоторые футболисты посещают тренировку по боксу
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Тренер украинского боксера-легковеса Дениса Беринчика Егор Голуб, рассказал о том, что некоторые футболисты приходили к нему на тренировки.
– К тебе очень часто приходили футболисты: Бущан, Бурда, Шапаренко.
- Степаненко был, да. Бурда был однажды.
– Жора вообще твой кум?
– Да, учу его. Тревожно на душе, когда он выходит из ворот на угловом, стандарте и выносит кулаком мяч. Если где-то, не дай Бог, попадет в голову, то будет нокаут.
Очень жестко бьет, честно. Очень хорошо у него получается.
– У него стиль Тайсона Фьюри?
– Немного есть такое. Он может его скопировать, а так у него свой стиль.
– А о других ребятах, что скажешь?
- Тарас Степаненко – профессионал своего дела. Я видел, как он работает на поле. Я был на базе «Шахтера». Мне Тарас помогал, у меня была травма плеча, нужна была операция. Он предложил мне помощь, я приехал на базу. Доктор, который сейчас работает в сборной, помог мне.
Тарас – профессионал своего дела. Я видел, как он тренируется на базе, подходит к матчам. Так же он подходит и к тренировкам по боксу. Ему это интересно. С ним приятно работать.
Боксировать он, конечно, не будет, но для себя очень хорошо получается. И тоже очень сильный удар. Такой, какой он в футболе, таков и на ринге.
Сейчас у нас в зал тоже ходит Малышев. Я смотрел пару тренировок, у него прикольно выходит.
– А Бурда и Шапаренко?
– Бурда был однажды. Николай тоже. Одного раза недостаточно. Они очень застенчивы. Коля очень хороший парень.
– Зачем это им?
- Это разнообразие, совершенно новый спорт для них. Им интересно, с ними приятно работать. С физикой у них все хорошо.
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