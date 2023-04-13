Пономарев - перед матчем с Динамо: Я бы не хотел, чтобы мы подстраивались под какого-нибудь соперника

Главный тренер " Руха " Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ с "Динамо".

"Ребята стараются, не могу никому из них упрекнуть, что у кого-то плохое отношение к тренировкам. Однако турнирное положение все-таки давит на каждого. У нас молодая команда, многие наши футболисты еще никогда не были в такой ситуации. Ранее молодые игроки, играя за команду U-19, боролись исключительно за самые высокие места. А здесь совсем противоположное. И это психологически влияет на них. Хочется, чтобы они стали раскрепощеннее, не боялись играть в футбол, который мы нарабатываем на тренировках. Те моменты, которые у нас не выходят в игре, связаны с переживаниями футболистов, прежде всего, за результат.

Я бы не хотел, чтобы мы подстраивались под какого-нибудь соперника. Я считаю, что мы должны учить играть в футбол с позиции силы. Понятно, что сразу так не будет, не все так получается, как мы планируем. Но наша команда может диктовать условия на футбольном поле еще и потому, что у нас действительно есть игроки, которые могут это делать. На все нужно время, которого, к сожалению, у нас нет. Сейчас главное – набирать очки, потому что у нас сейчас такое положение. Но мы не будем отходить от наших принципов, будем стараться играть в хороший футбол", - сказал Пономарев.

Напомним, что матч "Рух" – "Динамо" состоится в пятницу, 14 апреля, и начнется в 15:00.