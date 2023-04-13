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"Я ждал этот вопрос", - Луческу рассказал о своей зарплате в Динамо
Мирча ответил на животрепещущий вопрос о своей зарплате
fcdynamo.com
Главный тренер "
"Ха-ха- ха (смеется)! Я ждал этот вопрос... Я не зарабатываю столько, как воображают люди. И вопрос уже далеко не в деньгах. Вопрос в том, чтобы выстоять! Как для клуба, так и для всего футбола в Украине. Я хотел бы сделать то же самое в Румынии, но это было невозможно", - сказал Луческу.
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Источник:Gazeta Sporturilor
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