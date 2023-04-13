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"Я ждал этот вопрос", - Луческу рассказал о своей зарплате в Динамо

Премьер-лига
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Мирча ответил на животрепещущий вопрос о своей зарплате

"Я ждал этот вопрос", - Луческу рассказал о своей зарплате в Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу ответил на вопрос румынского журналиста, сколько он зарабатывает в киевском клубе.

"Ха-ха- ха (смеется)! Я ждал этот вопрос... Я не зарабатываю столько, как воображают люди. И вопрос уже далеко не в деньгах. Вопрос в том, чтобы выстоять! Как для клуба, так и для всего футбола в Украине. Я хотел бы сделать то же самое в Румынии, но это было невозможно", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Gazeta Sporturilor

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