"Я ждал этот вопрос", - Луческу рассказал о своей зарплате в Динамо

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу ответил на вопрос румынского журналиста, сколько он зарабатывает в киевском клубе.

"Ха-ха- ха (смеется)! Я ждал этот вопрос... Я не зарабатываю столько, как воображают люди. И вопрос уже далеко не в деньгах. Вопрос в том, чтобы выстоять! Как для клуба, так и для всего футбола в Украине. Я хотел бы сделать то же самое в Румынии, но это было невозможно", - сказал Луческу.