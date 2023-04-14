Минай - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Двадцать первый тур стартует матчем в Минае, где местная команда примет одного из претендентов на еврокубки. "Кривбасс" набрал очень быстрый темп, проиграв только однажды в последних семи турах. Это очень опасные маркеры для Владимира Шарана, но и его команде необходимы очки. "Минай" попытается преподнести сопернику сюрприз.

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Матч состоится в пятницу, 14-го апреля, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Смотреть можно как на платформе OTT, так и на линейном телеканале Setanta Sports+. В том числе и в этой новости.

УПЛ. 21-й тур. 14.04.2023.

Минай. "Минай Арена"

Арбитр в поле – Денис Шурман

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