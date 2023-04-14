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Минай - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Минай - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Кривбасс

UA-Футбол
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Двадцать первый тур стартует матчем в Минае, где местная команда примет одного из претендентов на еврокубки. "Кривбасс" набрал очень быстрый темп, проиграв только однажды в последних семи турах. Это очень опасные маркеры для Владимира Шарана, но и его команде необходимы очки. "Минай" попытается преподнести сопернику сюрприз.

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Матч состоится в пятницу, 14-го апреля, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Смотреть можно как на платформе OTT, так и на линейном телеканале Setanta Sports+. В том числе и в этой новости.

УПЛ. 21-й тур. 14.04.2023.
Минай. "Минай Арена"
Арбитр в поле – Денис Шурман

"Минай" 13:00 "Кривбасс"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports+

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Трансляція матчу Минай - Кривбас
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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай смотреть футбол онлайн
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