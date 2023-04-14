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Металлист - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.04.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
nkveres.com
"Металлист" и "Верес" ни на что серьезное в этом чемпионате Украины не претендуют. Обоим бы остаться в Премьер-лиге и на следующий сезон. За это собственно и борются. Их очный матч второго круга состоится в Ужгороде, на местном стадионе "Авангард".
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Начало матча – 13:00. Видеотрансляцию игры обеспечит компания 1+1 media. Прямой эфир будет доступен на телеканале УНИАН, который можно найти у кабельных провайдеров, на ОТТ-платформах, а также в сети Т2.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, следить за событиями матча можно с помощью трансляции на UA-Футбол. Она начнется в матч-центре нашего сайта за пять минут до игры.
Также напомним, что домашние матчи "Металлиста" транслируются в открытом доступе на YouTube. Ответственным за картинку будет ресурс FootballHab. Плейер с трансляцией в день матча появится и на нашем сайте.
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