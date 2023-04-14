Шахтер – Львов. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура чемпионата Украины

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и "Львовом".

Казалось бы, на днях уже встречались, но одним поединком команды на этой неделе не обойдутся. Украинский гранд сыграет с аутсайдером первенства и будет стремиться набрать очки. Получится ли это у команды Йовичевича еще раз? Как собирается противодействовать оппоненту "Львов"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 16 апреля – в 13:50 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Рыженко