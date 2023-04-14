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С Буяльским в строю. Известны стартовые составы на матч Рух – Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Старт поединка - в 15:00

С Буяльским в строю. Известны стартовые составы на матч Рух – Динамо

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

В пятницу, 14 апреля, состоится матч 21-го тура УПЛ, в котором встретятся "Рух" и "Динамо". Наставник обеих команд определили стартовые составы.

"Рух": Панькив, Роман, Слюсар, Дидык, Лях, Пидгурский, Мысык, Довгий, Таллес, Соломон, Климчук,

Запасные: Герета, Ледвий, Рунич, Притула, Веремиенко, Джеферсон, Альваренга, Холод, Китела, Михальчук, Карабин, Столярчук.

"Динамо": Нещерет, Попов, Сидорчук, Шепелев, Ванат, Лонвейк, Тымчик, Дячук, Буяльский, Дубинчак, Бенито,

Запасные: Моргун, Вивчаренко, Пэррис, Яцык, Рамирес, Андриевский, Гармаш, Малыш, Сирота, Царенко, Волошин, Рамадани.

Поединок пройдет во Львове на "Арене-Львов". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00, а на UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн -трансляция поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
УПЛ

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