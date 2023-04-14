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С Буяльским в строю. Известны стартовые составы на матч Рух – Динамо
Старт поединка - в 15:00
Фото: fcdynamo.com
В пятницу, 14 апреля, состоится матч 21-го тура УПЛ, в котором встретятся "Рух" и "Динамо". Наставник обеих команд определили стартовые составы.
"Рух": Панькив, Роман, Слюсар, Дидык, Лях, Пидгурский, Мысык, Довгий, Таллес, Соломон, Климчук,
Запасные: Герета, Ледвий, Рунич, Притула, Веремиенко, Джеферсон, Альваренга, Холод, Китела, Михальчук, Карабин, Столярчук.
"Динамо": Нещерет, Попов, Сидорчук, Шепелев, Ванат, Лонвейк, Тымчик, Дячук, Буяльский, Дубинчак, Бенито,
Запасные: Моргун, Вивчаренко, Пэррис, Яцык, Рамирес, Андриевский, Гармаш, Малыш, Сирота, Царенко, Волошин, Рамадани.
Поединок пройдет во Львове на "Арене-Львов". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00, а на UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн -трансляция поединка.
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