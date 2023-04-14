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Хацкевич: По блату или по знакомству у меня никто не играл

Премьер-лига
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Экс-тренер "Динамо" объяснил cвою позицию в выборе игроков

Хацкевич: По блату или по знакомству у меня никто не играл

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал интервью экс-голкипера киевлян Артура Рудько, в котором он сказал, что белорусский специалист не доверял ему играть за "бело-синих".

"Были Рудько, Коваль и Бущан. Я видел перспективу на тот момент больше в Бущане. Но тогда я выбрал Коваля и Бущана, да. Это было мое решение. Артур был при Реброве в обойме с Саней Шовковским и считал, что он выигрывает конкуренцию. Это было пять лет назад и столько разных историй.

Каждый тренер видит по-своему и требования к вратарю тоже свои. Я не сам принимал решение – есть тренерский штаб и тренер вратарей в том числе. Поэтому коллегиально было принято такое решение. Я не знаю ситуации с его контрактом ‒ предлагали ему продлить соглашение или нет. Потом он уехал в "Пафос", началась международная карьера, он попробовал себя в чемпионате Польши.

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Это ‒ футбольная жизнь, и при любом тренере кто-то когда-то был основным, а приходит новый наставник ‒ и видит все по-своему. Тут нужно понимать и профессионально относиться. Я понимаю, что мечта любого украинского футболиста ‒ играть в "Динамо" (Киев), но я видел так со своей стороны.

Если нужно, то мои двери всегда были открыты, и кто хотел, тот ко мне приходил. Кто-то с обидой ушел, кто-то ‒ с пониманием. Тренер априори не может быть для всех одинаковым. В команде 20 с лишним футболистов. К кому-то тренер относится так, к кому-то ‒ иначе. Кто-то к тренеру не так, как иной футболист. Но по блату или по знакомству у меня точно никто не играл", - сказал Хацкевич.

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В статье: Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Источник:
FanDay

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