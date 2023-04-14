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Вернидуб получил красную карточку после финального свистка в матче Минай – Кривбасс

Премьер-лига
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Тренер не согласен с решением арбитра

Вернидуб получил красную карточку после финального свистка в матче Минай – Кривбасс

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В пятницу, 14 апреля "Минай" и "Кривбасс" встречались в рамках 21-го тура УПЛ. Игра проходила в Минае и завершилась победой хозяев - 1:0. Не обошлось и без скандала. На 85-й минуте встречи главный тренер гостей Юрий Вернидуб активно выражал свое недовольство касательно судейских решений.

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В частности, криворожане были возмущены желтыми карточками, а также эпизодом с падением Артура Микитишина в штрафной площади, когда не был назначен пенальти. Вернидуб и его помощники назвали это "клоунадой" и говорили, что судью "накажет Бог". Об этом пишет Telegram-канал "УПЛ жива".

После чего рефери Денис Шурман показал наставнику "Кривбасса" желтую карточку. После финального свиста страсти не стихли. И Юрий Николаевич увидел перед собой второй "горчичник".

"Война идёт, б***ь. Ты сидишь тупо в осаде и издеваешься над людьми. Так не делается. Тебе от этого легче?", — воскликнул возмущенный тренер.

Отмечается, что главный судья матча Денис Шурман вынужден был идти в подтрибунное помещение в сопровождении охранников. Его "атаковали" представители "Кривбасса".

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай
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Источник:
УПЛ жива

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Комментарии (1)
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Прocтo Тoлик (Одесса)
14.04.2023 в 15:49
Вернидуб истеричка. Ему надо принимать таблетки, видимо на войне головой тронулся.
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