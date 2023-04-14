Вернидуб: То удаление, то пенальти, то еще что-то. Такое впечатление, что Кривбасс перешел кому-то дорогу

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от "Миная" (0:1) в 21-м туре УПЛ. Отметим, что после финального свиста наставник "красно-белых" получил красную карточку.

– Эмоциональный получился матч. Как прокомментируете его ход?

– Я не буду комментировать матч, он действительно получился эмоциональным. "Минай" забил классный гол - нет вопросов. Но то, что было дальше, особенно второй тайм - не хочу комментировать. Это не футбол. Особенно в такое трудное время. Сейчас скажут, что Вернидуб спекулирует войной. Но я ничего не спекулирую. Просто одни люди кладут свои жизни, защищают Украину, а другие просто... отдыхают.

Вы знаете, в чей адрес эти слова. Но это наша жизнь. Бог есть - он рассудит. А комментировать не хочется ничего. Особенно тот момент с пенальти. Если уж это не пенальти, то я не знаю, что такое пенальти. И когда уже будет пенальти? Человек разбегается, двумя руками врезается в спину соперника, сносит его, а судья показывает играть. Вы меня извините, но такое комментировать нет никакого желания и возможности. Эти три очка пошли в копилку "Миная" - пусть так.

А мы будем двигаться дальше. Еще девять туров, будем играть. Просто последние три игры или даже больше - у нас то удаления, то пенальти в наши ворота, то еще что-то. Такое впечатление, что "Кривбасс" перешел кому-то дорогу. Нас очень не любят и не хотят, чтобы мы поднимались выше. Но ничего, мы пройдем этот путь. Дорогу осилит тот, кто идет.

– После таких матчей психологическое восстановление, наверное, тяжелее, чем физическое?

– Да какое восстановление... Это надо брать ведро валидола, ведро валерьянки ставить возле себя. Смотришь на это и не понимаешь: не умеют они судить вообще, или какие-то другие моменты?! Но не могут все не уметь судить. Мы играли со "Львовом" во Львове, нас хотели затоптать, но мы выдержали и сыграли 2:2. С "Вересом" нас утаптывали, но мы выдержали. Однако мы не можем так от игры к игре. Уже проявляются эмоции. Игроки - тоже люди. Когда тебя бьют от игры к игре - это никуда не годится, это тяжело. Но ничего. Восстановимся, следующая игра дома. Время есть, будем готовиться, - сказал Вернидуб.